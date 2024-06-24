Золото дорожает в ожидании снижения ставок

Цены на золото выросли в понедельник на фоне падения доходности казначейских облигаций США. Инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США и комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС), чтобы получить подсказки о сроках снижения процентной ставки центральным банком.