СК РФ арестовал более 30 млн рублей на счетах экс-замминистра обороны Попова

В ходе предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова на его счетах было обнаружено более 30 млн рублей, денежные средства арестованы.
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