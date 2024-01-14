Глава Херсонской ОВА Прокудин: В области повреждена портовая инфраструктура

Вследствие работы артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области были нанесены повреждения портовой инфраструктуре.
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