NYP: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона

Лечащий врач президента США Джо Байдена, Кевин О Коннор, принимал в этом году в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона, доктора Кевина Каннарда, пишет газета New York Post, ссылаясь на данные из журнала визитов.