NYP: лечащий врач Байдена встречался с экспертом по болезни Паркинсона

Лечащий врач президента США Джо Байдена, Кевин О Коннор, принимал в этом году в Белом доме одного из ведущих американских неврологов и эксперта по болезни Паркинсона, доктора Кевина Каннарда, пишет газета New York Post, ссылаясь на данные из журнала визитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии