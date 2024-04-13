Helldivers 2 стала самой продаваемой игрой PlayStation Store в марте, Dragon's Dogma 2 – третьей В ...

Helldivers 2 стала самой продаваемой игрой PlayStation Store в марте, Dragon's Dogma 2 – третьейВ официальном блоге PlayStation Sony опубликовала рейтинг самых покупаемых игр для PS4 и PS5 (или загружаемых, в случае бесплатных игр) в марте в PlayStation Store.