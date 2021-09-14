Власти штата Аризона подали в суд на администрацию США из-за обязательной вакцинации

Штат Аризона направил в окружной суд иск с требованием признать неконституционным введение обязательной вакцинации от коронавируса для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний, о котором недавно объявила администрация США.
Штат Аризона направил в окружной суд иск с требованием признать неконституционным введение обязательной вакцинации от коронавируса для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний, о котором недавно объявила администрация США.
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