Подполье Херсона сообщило о гибели бойцов ВСУ от неизвестной инфекции

Неизвестная желудочно-кишечная инфекция стала причиной гибели более десятка военнослужащих 123-й бригады ВСУ, находящейся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье Херсона.
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