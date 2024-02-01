Юрист Анцелиович об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к допингу: «Это может быть не только лишение свободы, но и штраф»

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила: «Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот «преступник» – иначе его нельзя назвать – должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил».