О чем фейк После 2014 года жизнь в Донецке остановилась. За 9 лет российские власти никак не улучшили местную инфраструктуру, наоборот, сделали только хуже.
Фейк: после 2014 года жизнь в Донецке остановилась
Комментарии
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Галина Чужая
А какого хрена перед ними опять оправдываемся?? Хотят жить полной изоляции от новостей пусть живут и радуются, что мы последние микросхемы на благо Родины вытаскиваем и ходим в нестираном и не глаженом. Задолбали они уже своей дремучестью.
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1 д.
Андрей Бедный
А это не перед ними, у них наши новостные каналы заблокированы ))) Своих дураков хватает которые верят любой гадости.
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1 д.
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