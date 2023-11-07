Фейк: после 2014 года жизнь в Донецке остановилась

Галина Чужая

А какого хрена перед ними опять оправдываемся?? Хотят жить полной изоляции от новостей пусть живут и радуются, что мы последние микросхемы на благо Родины вытаскиваем и ходим в нестираном и не глаженом. Задолбали они уже своей дремучестью.