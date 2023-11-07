Политика как он...
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Политика как она есть

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Фейк: после 2014 года жизнь в Донецке остановилась

Фейк: после 2014 года жизнь в Донецке остановилась

О чем фейк После 2014 года жизнь в Донецке остановилась. За 9 лет российские власти никак не улучшили местную инфраструктуру, наоборот, сделали только хуже.

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Комментарии
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Галина Чужая
А какого хрена  перед ними опять оправдываемся??   Хотят жить полной изоляции от новостей пусть живут и радуются, что мы последние  микросхемы на благо Родины вытаскиваем и ходим в нестираном и не глаженом.  Задолбали они уже своей дремучестью.
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1 д.
Андрей Бедный
А это не перед ними, у них наши новостные каналы заблокированы ))) Своих дураков хватает которые верят любой гадости.
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1 д.

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