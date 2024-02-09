Гагин: солдаты ВСУ регулярно кричат «русские не сдаются»

На линии боевого соприкосновения солдаты Вооруженных сил Украины очень часто выкрикивают «русские не сдаются», так, например, было во время штурма Волновахи весной 2022 года, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
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