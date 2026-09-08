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Царьград

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Иски на миллиарды и дело генерала: почему трясет сеть АЗС «Трасса»

Иски на миллиарды и дело генерала: почему трясет сеть АЗС «Трасса»

Совладелец компании «ЕвроТранс», оператора сети заправок «Трасса», арестован по делу о хищении топлива у подмосковной полиции вместе с генералом и полковниками МВД.

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