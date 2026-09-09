Фанни Каплан: расстреляна в Кремле или дожила до 1930-х

Вечером 30 августа 1918 года во дворе завода Михельсона в Замоскворечье в Ленина стреляли три раза. Через четыре дня «Известия ВЦИК» напечатали десять строк: «Вчера по постановлению ВЧК расстреляна стрелявшая в тов.
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