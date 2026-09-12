Пределы глубокого удара: история, цена и российские НПЗ

8 сентября 2026 года 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем Украины (СБС) опубликовал текст с прямым выводом: глубокий удар не выигрывал ни одной из перечисленных в нём войн сам по себе.
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