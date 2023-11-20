Прокурор Краснодарского края совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей посетили производство в Ленинградском районе

Прокурор края Сергей Табельский совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком с рабочим визитом посетили один из крупнейших на Юге России заводов по производству сахара – ОАО «Сахарный завод Ленинградский».