Прокурор Краснодарского края совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей посетили производство в Ленинградском районе

Прокурор края Сергей Табельский совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорем Якимчиком с рабочим визитом посетили один из крупнейших на Юге России заводов по производству сахара – ОАО «Сахарный завод Ленинградский».
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