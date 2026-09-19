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Пятый канал

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Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Москвичи и столичные волонтеры за лето собрали и передали более 35 тысяч единиц гуманитарной помощи для участников СВО, жителей новых и приграничных регионов России, а также детей и животных из приютов.

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