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Владимир Потапенко: ´Мой отец прошел всю войну´.

Владимир Потапенко: ´Мой отец прошел всю войну´.

Меньше двух месяцев остается до большого юбилея Великой Победы. Время берет свое, ветераны уходят. Но их подвиг остается: в архивных документах, в фотографиях, в воспоминаниях, которые когда-то услышали дети и внуки фронтовиков и сейчас могут поделиться с нами.

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