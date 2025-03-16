Владимир Потапенко: ´Мой отец прошел всю войну´.

Меньше двух месяцев остается до большого юбилея Великой Победы. Время берет свое, ветераны уходят. Но их подвиг остается: в архивных документах, в фотографиях, в воспоминаниях, которые когда-то услышали дети и внуки фронтовиков и сейчас могут поделиться с нами.