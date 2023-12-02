О том, как совладать с опаской, не дозволить ей повредить наше здоровье и даже жизнь, мы побеседовали с кандидатом мед наук, врачом-психотерапевтом, психиатром высшей группы МНОЦ МГУ (Московский государственный университет имени М.
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