Травматолог Саутенко: если ребёнок получил травму, родители не должны паниковать

Если ребёнок получил травму, родители должны не паниковать, а оказать ему первую необходимую помощь до приезда скорой, заявил врач-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России кандидат медицинских наук Александр Саутенко.
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