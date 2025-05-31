Травматолог Саутенко: если ребёнок получил травму, родители не должны паниковать

Если ребёнок получил травму, родители должны не паниковать, а оказать ему первую необходимую помощь до приезда скорой, заявил врач-травматолог, заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России кандидат медицинских наук Александр Саутенко.