Ярослав Нилов посетил майнинг-ферму и рассказал о легализации цифровой валюты

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов накануне вступления в силу закона о майнинге посетил майнинг-ферму, где происходит генерация криптоактивов и создание оборудования для майнинга.
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