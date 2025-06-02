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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    И в Украину вцепились! Их граждан из Украины в гробах присылают режимы Европы упрямо уверяют,что "защищаются.Где на ..."Хватит демонизир...
  • Eduard
    Действительно сами преступления совешают на Западе,а виновной Россиювыставляют.Чуть ли "Северные потоки" сами взорвал..."Хватит демонизир...
  • Eduard
    Европе много говорят об обороне,а всегда сами"атакуют"! Всё прступление от ЕС и США,но у США уже адеквтный лидер!"Хватит демонизир...

Мединский на пальцах объяснил украинцам, что с ними случится, если условия России не будут приняты. Видео

Мединский на пальцах объяснил украинцам, что с ними случится, если условия России не будут приняты. Видео

Прошёл второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, по итогам которого стороны сделали ряд заявлений.

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