Стала известна программа просветительского марафона «Знание.Первые» в Архангельске

В День народного единства в столице Поморья пройдёт масштабное мероприятие, в рамках которого известные путешественники, спортсмены и деятели культуры поделятся своими знаниями и опытом, обсудят новые возможности и вызовы, раскроют секреты успеха.
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