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Секретарь избиркома Подмосковья Руслан Фурс рассказал о «Службе заботы» на выборах президента

Секретарь избиркома Подмосковья Руслан Фурс рассказал о «Службе заботы» на выборах президента

Почти 4 тысячи избирательных участков заработали в Подмосковье в дни выборов. Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс сообщил, что обеспечению безопасного проведения голосования в регионе уделили особое внимание.

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