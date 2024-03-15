Секретарь избиркома Подмосковья Руслан Фурс рассказал о «Службе заботы» на выборах президента

Почти 4 тысячи избирательных участков заработали в Подмосковье в дни выборов. Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс сообщил, что обеспечению безопасного проведения голосования в регионе уделили особое внимание.
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