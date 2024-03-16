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Может ли тест на беременность ошибаться

Может ли тест на беременность ошибаться

Как работает тест на беременность Технически аптечный тест на беременность устроен просто. Он представляет собой нанесённый на бумагу реактив, который реагирует на конкретное вещество — гормон под названием «хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)».

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