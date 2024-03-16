Может ли тест на беременность ошибаться

Как работает тест на беременность Технически аптечный тест на беременность устроен просто. Он представляет собой нанесённый на бумагу реактив, который реагирует на конкретное вещество — гормон под названием «хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)».
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