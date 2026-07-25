Кулинара и телеведущего Максима Сырникова похоронили в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с кулинаром и ведущим программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максимом Сырниковым в субботу, 25 июля, прошла в на Северном кладбище Санкт-Петербурга Он скончался 22 июля в возрасте 60 лет из-за внезапного внутреннего кровотечения.