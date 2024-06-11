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Власти Малави заявили о гибели вице-президента в результате авиакатастрофы

Власти Малави заявили о гибели вице-президента в результате авиакатастрофы

Правительство Малави заявило о гибели вице-президента страны в результате авиакатастрофы.Накануне самолёт, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и ещё девять человек, пропал с радаров.

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