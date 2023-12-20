Blue Origin запустила ракету New Shepard впервые за 15 месяцев

Ракета и капсула New Shepard на стартовой площадке в Западном Техасе / © Blue Origin Первая ступень, как и планировалось, приземлилась неподалеку от стартовой площадки, а капсула достигла линии Кармана, вернулась на Землю и совершила успешную парашютную посадку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии