Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Ваша Светлость Закрепить это и обозначить бывшую Украину как страну спонсора терроризма! Доказательную базу СКР соберет обязательно. Куев станет столицей террористического государства со всеми вытекающими последствиями. Уничтожение руководства террористического режима должно стать приоритетом для наших спецслужб!!!!

НП Наталья Павлова А вот то, что этот Рустам Ажиев воевал в Вооруженных силах Украины в 2022 году, выяснилось только теперь? Почему это не было установлено, когда он появился на территории России? Сколько ещё таких Ажиевых находится сейчас в России?