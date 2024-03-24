Воевал в Вооруженных силах Украины в 2022 году.источникСайт посольства Украины в Таджикистане вербовал таджиков в Украинский Иностранный легион для борьбы против России.
Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины
Комментарии
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Ваша Светлость
Закрепить это и обозначить бывшую Украину как страну спонсора терроризма! Доказательную базу СКР соберет обязательно. Куев станет столицей террористического государства со всеми вытекающими последствиями. Уничтожение руководства террористического режима должно стать приоритетом для наших спецслужб!!!!
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15 час.
НП
Наталья Павлова
А вот то, что этот Рустам Ажиев воевал в Вооруженных силах Украины в 2022 году, выяснилось только теперь? Почему это не было установлено, когда он появился на территории России? Сколько ещё таких Ажиевых находится сейчас в России?
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15 час.
vagas Karlito
Все потуги отвести от усраины ответственность свалив на ИГИЛ это желание обелить западу свой зад !) Почему мы не объявляем хохлов террористами?))Мало они обстреливают наших мирных?)) Что мы тянем с этим решением не понятно!))) Террор со стороны соседей нужно отвечать по взрослому! А вот они уже и до центра страны добрались!)) Потерпим????????)))
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14 час.
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