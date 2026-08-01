Льготы после 60: что положено и как получить — от бесплатного проезда до налогового вычета

После 60 лет гражданам России положен целый ряд мер государственной поддержки. Однако многие льготы не предоставляются автоматически — для их получения необходимо подать заявление, и люди часто упускают возможность сэкономить на проезде, коммунальных услугах, лечении и налогах Транспортные льготы Бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте — одна из самых заметных, но и самых запутанных […] .