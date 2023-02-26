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Военкор опроверг слова Стрелкова (Гиркина)

Военкор опроверг слова Стрелкова (Гиркина)

Игорь Стрелков/Гиркин продолжает яростно блогерствовать.День за днём - подвиг за подвигом. Только за последние полторы-две недели успел вдоволь покидаться фекалиями в сторону Владимира Путина (не побрезговав даже примитивными анекдотиками), ЧВК "Вагнер" ("Их компетентность несколько преувеличена"; к тому же Стрелков обвинил "уголовников из «Вагнера»" в убийстве Игоря Мангушева), Народных милиций ЛДНР (где "великое множество откровеннейшей сволочи"), покойного главы ДНР Александра Захарченко (который "«разрывался» между желанием и к власти/деньгам прорваться, и народу нравиться"), комбата Александра Ходаковского и т.

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