В Твери проверяют качество нового асфальта на Привокзальной площади

В Твери продолжается масштабная реконструкция Привокзальной площади. Работы охватывают не только саму площадь, но и прилегающие территории: парковочное пространство на пересечении проспекта Чайковского и улицы Коминтерна, улицу Колодкина (вдоль дома №20, корп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии