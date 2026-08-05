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В Твери проверяют качество нового асфальта на Привокзальной площади

В Твери проверяют качество нового асфальта на Привокзальной площади

В Твери продолжается масштабная реконструкция Привокзальной площади. Работы охватывают не только саму площадь, но и прилегающие территории: парковочное пространство на пересечении проспекта Чайковского и улицы Коминтерна, улицу Колодкина (вдоль дома №20, корп.

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