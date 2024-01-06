 Юный мошенник в Новороссийске получил пять кредитов на имя приятеля

Юный мошенник в Новороссийске получил пять кредитов на имя приятеляСледственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела против 18-летнего местного жителя за мошенничество.
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