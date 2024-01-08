"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

US Uri Strukow Насчет паствы Вы правы. Но где гарантия, что все мигранты, это паства. Насчет СНГ, как бы не писали, но союз пока существует. Равно, как и ОДКБ. Именно на развал их все и направлено. А заодно, англосаксы активно работают во всех регионах России, внушая малым народам, что русские их поработили. Даже чукчам.

Наталия Власть в такой светской, но многоконфессиональной стране, как Россия, где церковь отделена от государства, не должна заигрывать ни с одной из конфессий. И соблюдение законов государства должно быть обязательным для представителей всех конфессий, в том числе и для гостей и переселенцев.