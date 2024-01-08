Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".
"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских
Комментарии
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US
Uri Strukow
Насчет паствы Вы правы. Но где гарантия, что все мигранты, это паства. Насчет СНГ, как бы не писали, но союз пока существует. Равно, как и ОДКБ. Именно на развал их все и направлено. А заодно, англосаксы активно работают во всех регионах России, внушая малым народам, что русские их поработили. Даже чукчам.
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11 час.
Наталия
Власть в такой светской, но многоконфессиональной стране, как Россия, где церковь отделена от государства, не должна заигрывать ни с одной из конфессий. И соблюдение законов государства должно быть обязательным для представителей всех конфессий, в том числе и для гостей и переселенцев.
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11 час.
Nikolay Kuchkov
Для того чтобы поднять демографию, нужно сменить состав думы, чтобы там было больше людей из народа, более половины численности. а не один-два, не спортсмены, бизнесмены, певцы и танцоры, а люди труда. Тогда и будут приниматься нужные народу законы, тогда и повысится рождаемость. когда народ будет об этом беспокоиться, а не таскать мигрантов ,набивая карманы от построенных за заоблачную цену жилья.
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9 час.
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