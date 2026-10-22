Сериал "Холод" – безусловно, главное кинематографическое событие года в России. Даже если бы он не был таким, нас заставили бы в это поверить – настолько мощной и изощрённой была пиар-кампания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Семь тысяч британ...
- Telegraph: Зеленс...
- Почему СВО не зак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым