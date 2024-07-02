В Москве состоялась церемония вручения кинопремии "Ника"

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника". Лучшим игровым фильмом признан "Праведник", который также получил награду за лучшую режиссуру от Сергея Урсуляка.
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