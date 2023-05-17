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46–летний салехардский водитель попался на управлении автомобиля после лишения прав

46–летний салехардский водитель попался на управлении автомобиля после лишения прав

В ходе планового патрулирования города был остановлен автомобиль «Джип». При проверке документов по информационным базам автоинспекторы установили, что водитель ранее был лишен права управления на три года за вождение в нетрезвом виде в 2019 году.

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