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Дачники со стажем дали дельный совет, когда копать грядки осенью или весной

Дачники со стажем дали дельный совет, когда копать грядки осенью или весной

Дачники со стажем дали дельный совет, когда копать грядки осенью или весной Юлия ЧелкановаС приходом осени многие дачники задаются вопросом: стоит ли перекопать грядки перед зимой или оставить их в покое до весны? Опытные садоводы делятся своими мнениями и советами по этому поводу.

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