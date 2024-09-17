Дачники со стажем дали дельный совет, когда копать грядки осенью или весной Юлия ЧелкановаС приходом осени многие дачники задаются вопросом: стоит ли перекопать грядки перед зимой или оставить их в покое до весны? Опытные садоводы делятся своими мнениями и советами по этому поводу.
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