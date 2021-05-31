Размер имущественного вычета будет увеличен Анна КрицкаяНа рассмотрение в Государственную думу внесена законодательная инициатива, предусматривающая увеличение размеров вычета по НДФЛ за приобретение или постройку жилья на сумму до 3-х млн рублей.