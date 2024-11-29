Первый собственный кроссовер «АвтоВАЗа»: что известно о новой Lada B-Plus Cross

Неофициальный рендер нового кроссовера Lada B-Plus Cross (Изображение: соцсети) Несколько лет назад появились слухи о намерении компании «АвтоВАЗ» разработать новый кроссовер, в основу которого ляжет платформа самой современной на сегодняшний день модели Lada – семейства Vesta.