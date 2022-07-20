Politico рассказало о ловушке Кремля для Зеленского, которую тот не замечает

Руководство Украины может сильно подорвать единство и решимость Евросоюза, настаивая на еще большей экономической и военной помощи, чем западные правительства смогут фактически обеспечить.
Популярные статьи
- После прилета по совещанию в Виннице, американцы тихо выгребли своих 200х и посольство США покинуло Украину. Про Центры Принятия Решений
- Взаимопомощь и интербригады: зачем КНДР признала независимость ДНР и ЛНР
- А вот и до Лёлика дотянулась кгававая гэбня))): "Против российского "политика" Гозмана завели уголовное дело"
Свежие комментарии