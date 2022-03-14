Минфин России заявил о новом порядке выплат госдолга: Силуанов привёл детали

По словам министра, в России утверждён временный порядок выплаты госдолга. При этом он отметил, что заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу – не соответствуют действительности, необходимый объём средств есть.
По словам министра, в России утверждён временный порядок выплаты госдолга. При этом он отметил, что заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу – не соответствуют действительности, необходимый объём средств есть.
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