Царьград

2 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Не найти тех ублюдков это позор!Администрация магазина должна костьми лечь,в помощи поиска укрофашистов. Ну а полиции...В Крыму напали на...
  • Татьяна Атанасова
    Вот они, хохлы, во всей красе! Вот их сущность, вернее сказать сучность! Все должны, все обязаны!Увага! Магазины в...
  • Александр фролов
    в магазине должна быть камера найти зверей и наказать по закону военного времениВ Крыму напали на...

Минфин России заявил о новом порядке выплат госдолга: Силуанов привёл детали

Минфин России заявил о новом порядке выплат госдолга: Силуанов привёл детали

По словам министра, в России утверждён временный порядок выплаты госдолга. При этом он отметил, что заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу – не соответствуют действительности, необходимый объём средств есть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх