Боец Волков назначен официальным претендентом на титул UFC после поражения

Российский боец Александр Волков будет официальным претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, несмотря на поражение от представителя Франции Сириля Гана на турнире промоушена под номером 310.
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