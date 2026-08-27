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Царьград

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Дудчак: Зеленского готовят к отставке, но судьбу Киева решит не Запад

Дудчак: Зеленского готовят к отставке, но судьбу Киева решит не Запад

Внутриполитическая ситуация на Украине накалилась до предела.Как пишут РИА Новости, британская Times уже назвала текущий год самым тяжелым для Владимира Зеленского за все время пребывания главой киевского режима.

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