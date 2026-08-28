Нужно найти всего 5 слов: головоломка, которая улучшит память и работу мозга

Тренировать мозг важно, как и тело в целом. Мыслительные упражнения продлевают активную жизнь, сохраняют ум цепким и ясным на долгие годы.
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Могут повторяться? И, судя по "цанге", могут идти не подряд?
Ну... Кунг, нуга, каган, кунак, цена, уценка, ганец, канун... Хватит пока.