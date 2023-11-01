Одни отказывают участникам СВО, другие в Севастополе поддерживают

На заседании Законодательного собрания Севастополя депутат Артем Гордиенко рассказал о том, что некоторые гостиницы Севастополя отказывают в поселении участникам СВО, ссылаясь на отсутствие у них паспортов.
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