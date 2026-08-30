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«Подарить iPhone за выученный тройной аксель? Стрем». Глейхенгауз ответил на вопросы в челлендже «стрем или норм»

Хореограф Даниил Глейхенгауз ответил на вопросы в рамках челленджа «стрем или норм». – Ставить программу под тренд из тиктока.

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