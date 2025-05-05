ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, работником юридического лица ООО «КОРДАН», квалификационный аттестат № 78-13-797, СНИЛС: 023-477-001 24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9833, находящимся по адресу: 190020, г.
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