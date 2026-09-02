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Израильский Оскар по-новому: когда государство снимает своё кино

Израильский Оскар по-новому: когда государство снимает своё кино

Министерство культуры Израиля во главе с Мики Зоаром объявило о возвращении государственной кинопремии — 10 призов по 100 000 шекелей, миллион на всех, церемония в декабре.

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