«Попасть на Олимпиаду будет непросто. Может, если будет wild card для россиян, тогда еще шансы есть». Васильев о лыжниках и биатлонистах

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить россиян до квалификации на Игры-2026.