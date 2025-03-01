«Попасть на Олимпиаду будет непросто. Может, если будет wild card для россиян, тогда еще шансы есть». Васильев о лыжниках и биатлонистах

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить россиян до квалификации на Игры-2026.
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