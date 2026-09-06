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Регионы России

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Профессор университета Васэда обвинил США и Россию в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Профессор университета Васэда обвинил США и Россию в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Ари\u043c\u0430 утверждает, что эти трагедии можно было избежать, если бы Москва не наращивала свое влияние в регионе.

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