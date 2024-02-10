Адмирал Игорь Владимирович Касатонов – потомственный военный. Его дед – унтер-офицер Афанасий Стефанович Касатонов, полный Георгиевский кавалер, воевал в уланском полку, в полковой разведке.
Русский Адмирал сказал: «Присягой не торгую»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕ
Сергей ЕВ
Адмирал Касатонов истинный патриот своей Родины и Отчизны, которая зовется Россия
Ответить
7 час.
Александр Беспамятных
А может это не публичная информация?А Вам интересно знать сколько кораблей входит в 6-й флот США?
Ответить
2 час.
NA
Natalya Andreeva
Эх…Сколько же подлецам дозволено в нашей стране!Трясут голыми задницами на утеху безмозглым…Где у нас рассказы нашим детям о таких Героях!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии