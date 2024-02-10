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Русский Адмирал сказал: «Присягой не торгую»

Русский Адмирал сказал: «Присягой не торгую»

Адмирал Игорь Владимирович Касатонов – потомственный военный. Его дед – унтер-​офицер Афанасий Стефанович Касатонов, полный Георгиевский кавалер, воевал в уланском полку, в полковой разведке.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Адмирал  Касатонов истинный патриот своей Родины  и Отчизны, которая зовется Россия
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7 час.
Александр Беспамятных
А может это не публичная информация?А Вам интересно знать сколько кораблей входит в 6-й флот США?
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2 час.
NA
Natalya Andreeva
Эх…Сколько же подлецам дозволено в нашей стране!Трясут голыми задницами на утеху безмозглым…Где у нас рассказы нашим детям о таких Героях!!!
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1 час.

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